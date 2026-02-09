Новий Трудовий кодекс вводить чіткі правила дистанційної, сезонної та проєктної роботи

Проєкт Трудового кодексу України, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради 7 січня 2026 року, встановлює прозорі правила для гнучких форматів зайнятості, включно з дистанційною, надомною, сезонною та проєктною роботою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ гарантує, що незалежно від формату працівник матиме повний пакет трудових прав: оплату праці, відпустки, безпечні умови праці та можливість захисту своїх прав у разі спору.

При цьому дозволяється комбінувати умови різних типів трудових договорів за взаємною згодою сторін, що особливо важливо для осіб з інвалідністю, батьків із малими дітьми, студентів та сезонних працівників.

Проєкт також вперше встановлює чіткі правила припинення трудових відносин, включно з обов’язковим письмовим попередженням про звільнення або його заміною грошовою компенсацією.

За словами заступниці Міністра економіки Дарії Марчак, ці новації відповідають структурним змінам ринку праці, зумовленим війною, міграцією робочої сили та поширенням дистанційної роботи.

Особливий акцент зроблено на захисті гідності працівника: недопущенні дискримінації, мобінгу та харасменту (форми психологічного або фізичного тиску на працівника на робочому місці), із встановленням обов’язку роботодавця реагувати на відповідні повідомлення та застосовувати внутрішні процедури їх розгляду.

Норми Трудового кодексу набудуть чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану, що дозволяє роботодавцям і працівникам підготуватися до впровадження нових правил.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.