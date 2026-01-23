Працевлаштування онлайн через систему "Обрій": в Україні стартував експериментальний проєкт

Уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Служба зайнятості України.

Всі етапи трудових відносин – будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія". Головна фішка — залучення штучного інтелекту.

Як це працює?

Проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники – роботодавці та працездатні особи – матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн:

пошук роботи;

підбір персоналу;

укладення трудового договору та його припинення;

ведення особової справи працівника.

Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO.

Система сама аналізує ваші дані та пропонує вакансії, де ви підходите хоча б на 51%. Якщо ж кваліфікації бракує, "Обрій" не просто відмовить, а порадить, чому саме варто повчитися, щоб отримати бажане місце.

Роботодавець, у свою чергу, зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду.

Єдина система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць. Крім цього, кожен учасник експериментального проєкту матиме доступ до аналітичних систем, що будуть аналізувати та моніторити стан та тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили та давати інтерактивний звіт, зокрема в динаміці.

Участь у проєкті наразі добровільна. Це шанс для прогресивних компаній та спеціалістів першими випробувати інструменти майбутнього. Повноцінний запуск Єдиної цифрової системи заплановано на жовтень 2026 року. Це дозволить роботодавцям швидше знаходити фахівців, а людям - релевантну роботу.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Кабмін підтримав запуск нової екосистеми "Обрій", яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу.