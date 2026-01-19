Віддалена робота та креатив: де у 2025 році найвища конкуренція за вакансії

У 2025 році найвища конкуренція спостерігалася у професіях, що передбачають віддалену роботу, гнучкий графік або низький поріг входу. Йдеться передусім про креативні та диджитал-напрямки — рекламу, дизайн, PR, копірайтинг, SMM, а також вакансії оператора чату та менеджера інтернет-магазину. Саме ці позиції є найбільш привабливими для молоді, початківців і тих, хто шукає можливість працювати онлайн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота.

Експерти проаналізували ситуацію на ринку праці у 2025 році та визначили вакансії, на які українці відгукувалися найактивніше. В основі дослідження лежить показник кількості відгуків на одне оголошення, що дає змогу оцінити рівень конкуренції серед кандидатів і зрозуміти, де попит з боку шукачів суттєво перевищує пропозицію роботодавців.

Де конкуренція була найвищою

Найбільший рівень конкуренції у 2025 році зафіксували у сфері реклами, дизайну та PR. У середньому одне оголошення в цій категорії отримувало 83 відгуки, що є найвищим показником серед усіх професій. Медіанна заробітна плата тут становила 17 500 грн.

Друге місце посіла вакансія менеджера інтернет-магазину — 70 відгуків на одне оголошення за медіанної зарплати 19 000 грн.

На третій позиції опинився копірайтер із 64 відгуками на вакансію. Водночас рівень оплати в цій категорії суттєво відрізняється від класичних форматів зайнятості: медіанна винагорода становила 1 000 грн, що зазвичай передбачає погодинну або проєктну оплату.

Четверте місце зайняла професія оператора чату — 60 відгуків на оголошення, медіанна зарплата — 17 500 грн. Замикає п’ятірку категорія “Початок кар’єри / Студенти”, де на одну вакансію припадало 59 відгуків, а медіанний рівень оплати становив 16 750 грн.

Інші професії з високою конкуренцією

Високий рівень конкуренції у 2025 році також спостерігався в низці інших спеціальностей. Зокрема, менеджер по роботі з клієнтами отримував у середньому 45 відгуків на одне оголошення (медіанна зарплата — 20 000 грн), пакувальник — 44 відгуки (20 000 грн), оператор ПК — 42 відгуки (18 500 грн).

Також до переліку увійшли промоутери, контент-менеджери та SMM-менеджери — по 41 відгуку на вакансію. При цьому рівень оплати варіювався від 674 грн у промоутерів до 15 000 грн у фахівців із контенту та соціальних мереж.

Серед інших конкурентних професій — моделі (36 відгуків), менеджери з продажу (35), диспетчери (34) та різноробочі (30 відгуків на одне оголошення).

Аналітики OLX Робота зазначають, що у 2025 році конкуренція на ринку праці найбільше зосереджена у сегментах, де важливу роль відіграють гнучкість, доступність входу та можливість дистанційної роботи, що й формує підвищений інтерес з боку шукачів.

Нагадаємо, через кадрову кризу ринок праці став більш інклюзивним: роботодавці більш охоче наймають людей старшого віку, інвалідів, жінок у декреті.