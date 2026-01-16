Кадрова криза змінює ринок праці: роботодавці активніше наймають жінок, людей з інвалідністю та пенсіонерів

У 2025 році кадрова криза суттєво вплинула на український ринок праці. Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для жінок у декреті, людей з інвалідністю та кандидатів пенсійного віку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота, у якому проаналізували зміни кількості оголошень і медіанних зарплат для цих категорій населення у порівнянні з початком 2025 року.

Найбільше вакансій та найвищі темпи зростання зафіксовано у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та телекомунікацій.

Робота для людей з інвалідністю: вакансій у десятки разів більше

За рік кількість вакансій, відкритих для людей з інвалідністю, суттєво зросла. Найбільш динамічне зростання зафіксовано на посаду комплектувальника у виробничій сфері — кількість оголошень збільшилась майже у 16 разів. У 12 разів побільшало пропозицій для помічників кухаря у готельно-ресторанному бізнесі.

Найбільше вакансій для людей з інвалідністю роботодавці пропонують на посади кухаря (+93%), пекаря (+47%), пакувальника (+40%), водія (+28%) та продавця (+25%).

Зросли й медіанні зарплати. Найпомітніше — у фасадників (+56% до 62,5 тис. грн), помічників кухаря (+56% до 20 тис. грн), трактористів (+55% до 35 тис. грн), менеджерів з продажу (+54% до 30 тис. грн) та кухарів (+47% до 31,5 тис. грн).

Кандидати в декреті: попит зростає разом із зарплатами

Схожа тенденція спостерігається і серед вакансій, що підходять кандидатам у декреті. Найбільше зростання зафіксовано на посаду комплектувальника: якщо на початку року таких оголошення були поодинокі, то у листопаді 2025 року — вже понад сотня. Втричі більше стало пропозицій для різноробочих у будівельній сфері.

Суттєве зростання кількості вакансій також зафіксували для пекарів (+129%), менеджерів по роботі з клієнтами (+111%), кухарів (+86%), продавців (+43%) та вантажників (+32%).

Медіанні зарплати для цієї категорії кандидатів також зросли. Найбільше — у операторів чату (+82% до 15,5 тис. грн). У сфері краси та фітнесу показник зріс на 66% і становить 16,6 тис. грн. Для вихователів медіанна зарплата підвищилась на 66% (до 15,8 тис. грн), для бухгалтерів — на 61% (до 22,5 тис. грн).

Пенсіонери: більше вакансій і вищі доходи

Для людей пенсійного віку рекордне зростання кількості вакансій також зафіксовано на посаду комплектувальника — у листопаді 2025 року таких пропозицій було понад 100. Майже втричі побільшало вакансій для помічників кухаря та операторів кол-центру.

Найбільше вакансій для пенсіонерів роботодавці пропонують на посади пекаря (+104%), кухаря (+79%), різноробочого на будівництві (+74%), вантажника (+46%), продавця (+37%), водія у логістиці (+28%), охоронця (+26%) та швачки (+20%).

Також зросли медіанні зарплати. Найвищі темпи — у диспетчерів (+73% до 19,5 тис. грн), мийників на СТО та автомийках (+64% до 28,8 тис. грн), пекарів (+63% до 35,1 тис. грн) та промоутерів (+54% до 10 тис. грн). Оператори кол-центрів отримують у середньому 18,5 тис. грн, що на 48% більше, ніж на початку року.

Ринок праці стає більш інклюзивним

Кадрова криза у 2025 році суттєво змінила структуру вакансій в Україні. Роботодавці значно розширили перелік посад, відкритих для людей з інвалідністю, кандидатів у декреті та пенсіонерів. Найдинамічніше зростання спостерігається на робітничих і сервісних спеціальностях — у деяких випадках кількість пропозицій збільшилась у десятки разів. Паралельно на багатьох позиціях зафіксовано зростання медіанних зарплат на 40–80%.

Нагадаємо, у 2026 році зарплати соціальних працівників зростуть у 2,5 рази.

Також повідомлялось, що у 2025 році найвищі зарплати пропонують у вакансіях служби в Силах оборони, а також у будівництві та сфері автосервісу. Водночас найбільше зростання оплати праці зафіксовано у вакансіях за кордоном, а також у готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі.