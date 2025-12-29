Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Готівковий курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 1 січня 2026 року соціальним працівникам платитимуть у 2,5 раза більше: як зростуть оклади

соціальний працівник, пенсіонерка
Посадові оклади соціальних працівників зростуть на близько 150% / Freepik

Тривалий час праця фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг залишалася фінансово недооціненою. За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності уряд затвердив спеціальний коефіцієнт 2,5 для розрахунку посадових окладів у цій сфері. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Це означає, що вже з 1 січня 2026 року заробітні плати фахівців зростуть приблизно на 150%.

Як зміняться зарплати?

За розрахунками Мінсоцполітики, посадові оклади зростуть, зокрема у:

  • соціальних менеджерів (15 тарифний розряд) — з 8 243 грн до 20 607 грн; 
  • фахівців із соціальної роботи (12 тарифний розряд) —з 6 773 грн до 16 932 грн.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін підкреслив, що робота в цій галузі вимагає не лише професійних навичок, а й величезного емоційного ресурсу. "Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", — зазначив очільник міністерства.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%. За результатами опитування, 67% підприємств упродовж 2025 року продовжували найм працівників. Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська та Київська області, а також місто Київ.

Автор:
Тетяна Ковальчук