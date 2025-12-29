З 1 січня 2026 року соціальним працівникам платитимуть у 2,5 раза більше: як зростуть оклади

Тривалий час праця фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг залишалася фінансово недооціненою. За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності уряд затвердив спеціальний коефіцієнт 2,5 для розрахунку посадових окладів у цій сфері.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Це означає, що вже з 1 січня 2026 року заробітні плати фахівців зростуть приблизно на 150%.

Як зміняться зарплати?

За розрахунками Мінсоцполітики, посадові оклади зростуть, зокрема у:

соціальних менеджерів (15 тарифний розряд) — з 8 243 грн до 20 607 грн;

фахівців із соціальної роботи (12 тарифний розряд) —з 6 773 грн до 16 932 грн.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін підкреслив, що робота в цій галузі вимагає не лише професійних навичок, а й величезного емоційного ресурсу. "Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", — зазначив очільник міністерства.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%. За результатами опитування, 67% підприємств упродовж 2025 року продовжували найм працівників. Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська та Київська області, а також місто Київ.