Новини
Дата публікації
Початківці в топі: кого шукають роботодавці для сезонної роботи взимку та скільки готові платити

сніг жінка лопата робота
Зима відкриває можливості додаткового сезонного заробітку. / Freepik

Взимку ринок сезонної зайнятості традиційно активізується: інтерес до тимчасової роботи зростає як серед роботодавців, так і серед шукачів. Аналітики OLX Робота з’ясували, які вакансії є найбільш затребуваними, скільки пропозицій публікують компанії та на який рівень оплати праці можуть орієнтуватися кандидати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Які вакансії мають найбільший попит?

Найбільшу кількість оголошень роботодавці розміщують для різноробочих у категорії “Будівництво / облицювальні роботи” — 828 вакансій із медіанною зарплатою 23,9 тис. грн.

На другій позиції — пропозиції з категорії “Початок кар’єри / студенти”: 460 оголошень, які зібрали найбільше відгуків. Переважно це вакансії з частковою зайнятістю без вимог до досвіду, тому вони залишаються одними з найдоступніших у сегменті сезонної роботи. Медіанний рівень оплати тут становить 10 тис. грн.

Трійку найзатребуваніших вакансій замикають будівельники у категорії “Будівництво / облицювальні роботи” — 312 пропозицій із медіанною зарплатою 42,5 тис. грн.

У сегменті “Виробництво / робітничі спеціальності” найвищу активність роботодавців зафіксовано в узагальненій підкатегорії “інше” — 244 вакансії з медіанною зарплатою 18,5 тис. грн. До неї входять пропозиції для працівників виробництва та складів, зокрема фасувальників, сортувальників, заправників та інших допоміжних робітничих спеціальностей.

У сфері “Торгівля / продажі” найбільшим попитом користуються продавці — роботодавці розмістили 94 оголошення із медіанним рівнем оплати 24,3 тис. грн.

У категорії “Логістика / доставка” лідерами за кількістю пропозицій залишаються водії — 66 вакансій, де середня медіанна зарплата становить 30 тис. грн.

Також у категорії “Будівництво / облицювальні роботи” серед сезонних пропозицій зберігається стабільний попит на окремі спеціальності.

Зокрема, роботодавці активно шукають монтажників — 70 вакансій із медіанною зарплатою 40 тис. грн, фасадників — 36 пропозицій із рівнем оплати близько 65 тис. грн, а також малярів — 24 оголошення, де медіанна зарплата перевищує 36 тис. грн.

Загалом напередодні зимового періоду сезонний ринок праці формувався переважно за рахунок вакансій у сферах будівництва, виробництва, торгівлі та логістики, а також пропозицій для кандидатів без досвіду з категорії “Початок кар’єри / студенти”. Саме ці напрями зосереджують найбільшу кількість оголошень і відгуків, водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від спеціальності та формату зайнятості.

Нещодавно повідомлялось, що найвищі зарплати зараз пропонують у вакансіях служби в Силах оборони, а також у будівництві та сфері автосервісу. Водночас найбільше зростання оплати праці зафіксовано у вакансіях за кордоном, а також у готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі.

Автор:
Ярослава Тюпка