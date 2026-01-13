Начинающие в топе: кого ищут работодатели для сезонной работы зимой и сколько готовы платить

Зимой рынок сезонной занятости традиционно активизируется: интерес к временной работе растет как среди работодателей, так и соискателей. Аналитики OLX Работа выяснили, какие вакансии наиболее востребованы, сколько предложений публикуют компании и на какой уровень оплаты труда могут ориентироваться кандидаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Какие вакансии пользуются наибольшим спросом?

Наибольшее количество объявлений работодатели размещают для разнорабочих в категории "Строительство/облицовочные работы" — 828 вакансий с медианной зарплатой 23,9 тыс. грн.

На второй позиции — предложения из категории "Начало карьеры/студенты": 460 объявлений, которые собрали больше всего отзывов. В основном это вакансии с частичной занятостью без требований к опыту, поэтому они остаются одними из самых доступных в сегменте сезонной работы. Медианный уровень оплаты составляет 10 тыс. грн.

Тройку самых востребованных вакансий замыкают строители в категории "Строительство/облицовочные работы" — 312 предложений с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.

В сегменте "Производство/рабочие специальности" наивысшая активность работодателей зафиксирована в обобщенной подкатегории "другое" — 244 вакансии с медианной зарплатой 18,5 тыс. грн. В нее входят предложения для работников производства и складов, в том числе фасовщиков, сортировщиков, заправщиков и других вспомогательных рабочих специальностей.

В сфере "Торговля/продажи" наибольшим спросом пользуются продавцы — работодатели разместили 94 объявления с медианным уровнем оплаты 24,3 тыс. грн.

В категории "Логистика/доставка" лидерами по количеству предложений остаются водители — 66 вакансий, где средняя медианная зарплата составляет 30 тыс. грн.

Также в категории "Строительство/облицовочные работы" среди сезонных предложений сохраняется стабильный спрос на отдельные специальности.

В частности, работодатели активно ищут монтажников — 70 вакансий с медианной зарплатой 40 тыс. грн, фасадчиков — 36 предложений с уровнем оплаты около 65 тыс. грн, а также маляров — 24 объявления, где медианная зарплата превышает 36 тыс. грн.

В целом накануне зимнего периода сезонный рынок труда формировался преимущественно за счет вакансий в сфере строительства, производства, торговли и логистики, а также предложений для кандидатов без опыта из категории "Начало карьеры/студенты". Именно эти направления сосредотачивают наибольшее количество объявлений и отзывов, при этом уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от специальности и формата занятости.

Недавно сообщалось, что самые высокие зарплаты сейчас предлагают в вакансиях службы в Силах обороны, а также в строительстве и сфере автосервиса. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в вакансиях за рубежом, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.