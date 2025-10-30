В Україні запускають цифрову екосистему для безробітних "Обрій": деталі

Уряд підтримав запуск нової екосистеми "Обрій", яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, у "Дії" можна буде зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію.

"Система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching)", — зауважила Свириденко.

Аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу "прогнозувати потреби у навичках на ринку праці".

До "Обрію" підключаються всі ключові державні інституції, а адміністратором платформи стане Державна служба зайнятості.

"Це новий ефективний інструмент підтримки громадян та розвитку кадрового потенціалу України", — підкреслила прем’єрка.

Держава допомагатиме знайти роботу

Свириденко повідомила, що уряд переходить до проактивної підтримки українців, які опинилися без роботи.

Відтепер, якщо людина не працевлаштувалася протягом 60 днів після втрати роботи, кар’єрні радники Державної служби зайнятості самостійно аналізуватимуть ринок праці й пропонуватимуть варіанти роботи, навчання, перекваліфікації або гранти — ще до того, як громадянин отримає офіційний статус безробітного.

"Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї", — наголосила Свириденко.

Єдиний реєстр кваліфікацій

Також уряд затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій.

"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо", - уточнила Свириденко.

Вона додала, що доступ до реєстру буде безоплатним і відкритим. Українці зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу.Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.

У 2025 році на ринку праці спостерігається обернена пропорційність між попитом та пропозицією: роботодавці шукають переважно молодих працівників, тоді як більшість зареєстрованих шукачів становлять люди старшого віку.