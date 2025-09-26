Які сфери стикались з найбільшим дефіцитом кадрів: де не можуть знайти працівників

За час війни найбільше бракувало працівників на виробництві, у роздрібній торгівлі, нерухомості та сільському господарстві. У рік повномасштабного вторгнення найбільший дефіцит відчули роботодавці, які шукали працівників для роботи за кордоном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Як змінився перелік вакансій з найменшою кількістю відгуків користувачів

За даними аналітиків, у рік повномасштабного вторгнення найбільший дефіцит кадрів спостерігався на вакансії роботи за кордоном: кухарі, няні, зварювальники. Також бракувало працівників в сільському господарстві, банківській сфері та нерухомості.

Наступний, 2023 рік, продовжив тренд попереднього — найменше охочих подавалось на вакансії роботи за кордоном. Це пов’язано з рішенням закриття кордонів для чоловіків, а також вимушеною міграцією багатьох українців в Європу, де вони стали частиною місцевого ринку праці. До дефіцитних також додались професії в роздрібній торгівлі та агрономи.

У 2024 році акцент змістився на сферу виробництва — найважче закривались вакансії механіків, конструкторів та технологів. Також в топі залишились агрономи та працівники сфери роздрібної торгівлі.

У 2025 році тренд продовжився. Найменше відгуків з боку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва. Також у 2025 році до “топу" сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.

Які зарплати пропонують

На дефіцит не вплинуло зростання зарплат. Наприклад, агроном у 2022 році заробляв 15 тис. грн, а цьогоріч медіанний оклад становить вже 25 тис. грн. На виробництві чотири роки тому медіанна зарплата становила також 15 тис. грн, а зараз майже 27 тис. грн.

Зарплати зростали щороку, при цьому найбільш відчутний стрибок відбувся у 2025 році, коли конкуренція за працівників загострилась.

"Роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії, проте питання кадрів залишається гострим. Найбільше відчувають це спеціальності з категорії “синіх комірців" — працівники, які займаються фізичною працею, часто на виробництві, в промисловості або інших галузях, що вимагають використання фізичної сили, а не лише інтелектуальної праці", - підсумовують аналітики.

Нагадаємо, за останній 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.