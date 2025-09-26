Какие сферы сталкивались с самым большим дефицитом кадров: где не могут найти работников

За время войны больше не хватало работников на производстве, в розничной торговле, недвижимости и сельском хозяйстве. В год полномасштабного вторжения наибольший дефицит испытали работодатели, искавшие работников работы за границей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Как изменился список вакансий с наименьшим количеством отзывов пользователей

По данным аналитиков, в год полномасштабного вторжения наибольший дефицит кадров наблюдался на вакансии работы за границей : повара, няни, сварщики. Также не хватало работников в сельском хозяйстве, банковской сфере и недвижимости.

Следующий, 2023 год, продолжил тренд предыдущего — меньше всего желающих подавалось на вакансии работы за границей . Это связано с решением закрытия границ для мужчин, а также вынужденной миграцией многих украинцев в Европу, где они стали частью местного рынка труда. К дефицитным также добавились профессии в розничной торговле и агрономы .

В 2024 году акцент сместился на сферу производства — тяжелее всего закрывались вакансии механиков, конструкторов и технологов. Также в топе остались агрономы и работники сферы розничной торговли .

В 2025 году тренд продолжился. Меньше всего отзывов со стороны поисковиков собрали вакансии из сферы недвижимости , розничной торговли и производства . Также в 2025 году в "топ" сфер по наименьшему количеству отзывов вернулись вакансии работы за границей .

Какие зарплаты предлагают

На дефицит не повлиял рост зарплат. К примеру, агроном в 2022 году зарабатывал 15 тыс. грн, а в этом году медианный оклад составляет уже 25 тыс. грн. На производстве четыре года назад медиа зарплата составляла также 15 тыс. грн, а сейчас почти 27 тыс. грн.

Зарплаты росли каждый год, при этом наиболее ощутимый скачок произошел в 2025 году, когда конкуренция за работников обострилась.

"Работодатели готовы платить больше, чтобы закрыть вакансии, однако вопрос кадров остается острым. Больше всего чувствуют это специальности из категории "синих воротничков" — работники, которые занимаются физическим трудом, часто на производстве, в промышленности или других отраслях, требующих использования физической силы, а не только интеллектуального труда", - заключил.

Напомним, за последний 5 лет в топ-10 вакансий, получающих больше всего отзывов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица. Это профессии, часто не требующие специального образования или значительного опыта, но остающиеся востребованными независимо от изменений на рынке.