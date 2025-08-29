- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок труда становится более инклюзивным: где и сколько зарабатывают люди с инвалидностью в 2025 году
За последние три года стало больше вакансий, подходящих для людей с инвалидностью. По сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.
Аналитики проанализировали данные о том, в каких сферах предложений увеличилось больше всего, где платят самые высокие зарплаты, какие категории привлекают больше внимания соискателей и где, наоборот, вакансий стало меньше.
Сферы, где вакансий стало в разы больше
Бизнес активно реагирует на кадровый кризис, в частности, активнее привлекая людей с инвалидностью. Аналитики отмечают, что украинский рынок труда становится более инклюзивным.
Перечень сфер, где больше возросло количество вакансий для людей с инвалидностью является отражение ситуации на рынке труда: наиболее активно работников ищут в традиционно "мужских" сферах, кроме этого - в сфере обслуживания.
- Начало карьеры/Студенты : предложений стало в 57 раз больше. Медианная зарплата составляет 20000 гривен.
- Отельно-ресторанный бизнес/Туризм : вакансий стало больше в 10 раз. Медианная зарплата составляет 20000 гривен.
- Строительство/облицовочные работы : предложений стало в 9,5 раза больше. Медианная зарплата составляет 30000 гривен.
- Охрана/безопасность : предложений стало в 8 раз больше. Медианная зарплата составляет 13500 гривен.
- Производство/рабочие специальности : предложений стало в 7 раз больше. Медианная зарплата составляет 24455 гривен.
Сферы с высокими зарплатами
Заметной разницы между оплатой труда для людей с инвалидностью или без нет. В 2025 году зарплаты выросли в большинстве сфер, но некоторые категории выделяются особенно:
- Недвижимость (риелторы) : медиа зарплата составляет 35 000 гривен. Количество вакансий почти не изменилось.
- СТО/автомойки : медианная зарплата составляет 35 000 гривен. Предложений стало в 5,6 раза больше.
- Логистика/Состав/Доставка : медианная зарплата составляет 31 000 гривен. Предложений стало в 5 раз больше.
- Медицина/фармацевтика : медианная зарплата составляет 25 000 гривен. Предложений вакансий стало в 3 раза больше.
Сферы с наибольшим количеством отзывов
Люди с инвалидностью активно отзываются на вакансии в сфере розничной торговли и продаж (отзывов стало в 1,7 раза больше, а медиальная зарплата составляет 21 500 гривен), производства и рабочие специальности (в 5 раз больше отзывов), логистики (в 3,4 раза больше отзывов) и охраны (в 1,5 раза больше отзыв)
В то же время, на рынке труда есть сферы, где количество вакансий уменьшилось. Это в частности:
- Работа за границей : предложений стало на 55% меньше. Медианная зарплата составляет 2600 евро.
- Образование/перевод : предложений стало на 54% меньше. Медианная зарплата составляет 17500 гривен.
- Кол-центры/Телекоммуникации : предложений стало на 40% меньше. Медианная зарплата составляет 19500 гривен.
- IT : предложений стало в 39% меньше. Медианная зарплата составляет 19500 гривен.
- Банки/финансы/страхование/юриспруденция : предложений стало на 27% меньше. Медианная зарплата составляет 22000 гривен.
Рост количества вакансий для людей с инвалидностью больше всего прослеживается в сферах, традиционно считавшихся "мужской работой": строительство, логистика, производство.
Напомним, с начала действия государственной программы 267 миллионов гривен получили более 3 тысяч работодателей, которые обустроили рабочие места для более 3,6 тысяч работников с инвалидностью. В этом году профинансировано уже 134 млн. грн.
Также с 1 января 2026 г. в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.