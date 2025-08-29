Рынок труда становится более инклюзивным: где и сколько зарабатывают люди с инвалидностью в 2025 году

За последние три года стало больше вакансий, подходящих для людей с инвалидностью. По сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики проанализировали данные о том, в каких сферах предложений увеличилось больше всего, где платят самые высокие зарплаты, какие категории привлекают больше внимания соискателей и где, наоборот, вакансий стало меньше.

Сферы, где вакансий стало в разы больше

Бизнес активно реагирует на кадровый кризис, в частности, активнее привлекая людей с инвалидностью. Аналитики отмечают, что украинский рынок труда становится более инклюзивным.

Перечень сфер, где больше возросло количество вакансий для людей с инвалидностью является отражение ситуации на рынке труда: наиболее активно работников ищут в традиционно "мужских" сферах, кроме этого - в сфере обслуживания.

Начало карьеры/Студенты : предложений стало в 57 раз больше. Медианная зарплата составляет 20000 гривен. Отельно-ресторанный бизнес/Туризм : вакансий стало больше в 10 раз. Медианная зарплата составляет 20000 гривен. Строительство/облицовочные работы : предложений стало в 9,5 раза больше. Медианная зарплата составляет 30000 гривен. Охрана/безопасность : предложений стало в 8 раз больше. Медианная зарплата составляет 13500 гривен. Производство/рабочие специальности : предложений стало в 7 раз больше. Медианная зарплата составляет 24455 гривен.

Сферы с высокими зарплатами

Заметной разницы между оплатой труда для людей с инвалидностью или без нет. В 2025 году зарплаты выросли в большинстве сфер, но некоторые категории выделяются особенно:

Недвижимость (риелторы) : медиа зарплата составляет 35 000 гривен. Количество вакансий почти не изменилось. СТО/автомойки : медианная зарплата составляет 35 000 гривен. Предложений стало в 5,6 раза больше. Логистика/Состав/Доставка : медианная зарплата составляет 31 000 гривен. Предложений стало в 5 раз больше. Медицина/фармацевтика : медианная зарплата составляет 25 000 гривен. Предложений вакансий стало в 3 раза больше.

Сферы с наибольшим количеством отзывов

Люди с инвалидностью активно отзываются на вакансии в сфере розничной торговли и продаж (отзывов стало в 1,7 раза больше, а медиальная зарплата составляет 21 500 гривен), производства и рабочие специальности (в 5 раз больше отзывов), логистики (в 3,4 раза больше отзывов) и охраны (в 1,5 раза больше отзыв)

В то же время, на рынке труда есть сферы, где количество вакансий уменьшилось. Это в частности:

Работа за границей : предложений стало на 55% меньше. Медианная зарплата составляет 2600 евро. Образование/перевод : предложений стало на 54% меньше. Медианная зарплата составляет 17500 гривен. Кол-центры/Телекоммуникации : предложений стало на 40% меньше. Медианная зарплата составляет 19500 гривен. IT : предложений стало в 39% меньше. Медианная зарплата составляет 19500 гривен. Банки/финансы/страхование/юриспруденция : предложений стало на 27% меньше. Медианная зарплата составляет 22000 гривен.

Рост количества вакансий для людей с инвалидностью больше всего прослеживается в сферах, традиционно считавшихся "мужской работой": строительство, логистика, производство.

Напомним, с начала действия государственной программы 267 миллионов гривен получили более 3 тысяч работодателей, которые обустроили рабочие места для более 3,6 тысяч работников с инвалидностью. В этом году профинансировано уже 134 млн. грн.

Также с 1 января 2026 г. в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.