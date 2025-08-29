267 млн грн получили работодатели за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

С начала действия государственной программы 267 миллионов гривен получили более 3 тысяч работодателей, которые обустроили рабочие места для более 3,6 тысячи работников с инвалидностью. В этом году профинансировано уже 134 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы занятости.

Отмечается, что наиболее активно пользуются такими компенсациями предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Максимальной компенсацией для лиц с инвалидностью I группы составляет 120 тысяч грн, для ІІ группы – 80 тысяч. Средний размер выплат составляет 79 тысяч грн.

Как получить компенсацию

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Эти выплаты охватывают и ситуацию возвращения работника с инвалидностью на рабочее место после службы в армии.

Также могут получить компенсацию за обустройство собственного места осуществления деятельности ФЛП и самозанятое лицо с инвалидностью (I и II группы), в том числе из числа ветеранов/ок, которое начало или после увольнения с военной службы в запас/отставку продолжило свою деятельность.

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, например, на специализированную мебель, транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами, брайловские клавиатуры и портативные устройства, вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.

Заявка на компенсацию расходов подается онлайн на портале «Действие» или офлайн в центре занятости.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.