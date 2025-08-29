Запланована подія 2

267 млн грн отримали роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Від початку дії державної програми 267 мільйонів гривень отримали понад 3 тисячі роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю. Цього року профінансовано вже 134 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та місті Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи становить 120 тисяч грн, для ІІ групи – 80 тисяч. Середній розмір виплат наразі складає 79 тисяч грн.

Як отримати компенсацію

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Також можуть отримати компенсацію за облаштування власного місце провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), у тому числі з числа ветеранів/ок, яка розпочала або після звільнення з військової служби у запас/відставку продовжила свою діяльність.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі «Дія» або офлайн у центрі зайнятості. 

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.

Автор:
Світлана Манько