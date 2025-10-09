Молодих шукачів стає менше: яку роботу шукають різні покоління в Україні

У 2025 році на ринку праці спостерігається обернена пропорційність між попитом та пропозицією: роботодавці шукають переважно молодих працівників, тоді як більшість зареєстрованих шукачів становлять люди старшого віку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості (ДСЗ).

Віковий розрив

За даними служби, кількість наймолодших шукачів роботи майже в 10 разів нижча, ніж число найстарших. Наразі вік шукачів роботи розподілено так (через заокруглення загальна сума трохи менша за 100%):

15-19 років – 2,5% від загальної кількості клієнтів Служби зайнятості,

20-24 років – 6%,

25-29 років – 6,4%,

30-34 років – 10%,

35-39 років – 13%,

40-44 років – 13,5%,

45-49 років – 14%,

50-54 років – 14%

55+ років – 20%.

Департамент реалізації політики зайнятості ДСЗ називає кілька факторів, які пояснюють низьку частку молодих людей у статистиці.

Працевлаштування через практику: Багато великих компаній (ІТ, агро, промисловість) підбирають молодь під час навчальної практики, пропонуючи одразу працевлаштування. Тому великий відсоток випускників не звертається до Служби зайнятості. Неформальна зайнятість: Значна частина молодих людей працює неофіційно (особливо в сільському господарстві, будівництві, торгівлі) і менше зацікавлена у легальному оформленні. Демографічний дисбаланс: На ринку не вистачає чоловіків. Їхня частка серед шукачів до 25 років становить 40%, але у віці 25-55+ років вона різко падає до 25%. І лише для шукачів роботи старшого віку співвідношення жінок і чоловіків знов повертається до пропорції 64% до 36%.

Шукачі роботи різного віку шукають різні вакансії

15-19 років: Найчастіше шукають вакансії без професії. Популярні: продавець, перукар, тракторист.

20-24 років: З'являються професіонали. Топ-запити: продавець, вчитель, підсобний робітник, адміністратор, касир.

25-29 років: Це професіонали у своїй сфері. Шукають: кухар, касир, медсестра.

30-34 років: Зберігається попит на торгівлю, але додаються запити на водія та бухгалтера.

35-39 років: Зростає кількість економістів, спеціалістів держслужби та менеджерів.

40-44 роки: Попит на торгівлю, бухгалтерів, швачок та представників найпростіших професій (наприклад, прибиральників).

45-49 років: Зберігаються попередні напрямки, але простежується ріст попиту на вакансію охоронника.

50-54 років: Найпопулярніші вакансії: прибиральник, водій, кухар, вчитель.

55+ років: Домінують найпростіші професії та робітничі місця. Найбільше шукають: охоронник, сторож, оператор котельні, машиніст.

Зауважимо, за п’ять років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.