Молодых соискателей становится меньше: какую работу ищут разные поколения в Украине

В 2025 году на рынке труда наблюдается обратная пропорциональность между спросом и предложением: работодатели ищут преимущественно молодых работников, тогда как большинство зарегистрированных соискателей составляют люди постарше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости (ГСЗ).

В настоящее время возраст соискателей работы распределен так (через округление общая сумма чуть меньше 100%):

15-19 лет – 2,5% от общего количества клиентов Службы занятости,

20-24 лет - показатель растет до 6%,

25-29 лет – 6,4%,

30-34 лет – 10%,

35-39 лет – 13%,

40-44 лет – 13,5%,

45-49 лет – 14%,

50-54 лет – 14%

55+ лет – 20%.

То есть, количество самых молодых соискателей работы почти в 10 раз ниже, чем число самых старших.

Департамент реализации политики занятости ГСЗ называет несколько факторов, объясняющих низкую долю молодых людей в статистике.

Трудоустройство через практику: Многие крупные компании (ИТ, агро, промышленность) подбирают молодежь во время учебной практики, предлагая сразу трудоустройство. Поэтому большой процент выпускников не обращается в Службу занятости. Неформальная занятость: значительная часть молодых людей работает неофициально (особенно в сельском хозяйстве, строительстве, торговле) и меньше заинтересована в легальном оформлении. Демографический дисбаланс: На рынке не хватает мужчин. Их доля среди соискателей до 25 лет составляет 40%, но в возрасте 25-55 лет она резко падает до 25%. И только для соискателей старшего возраста соотношение женщин и мужчин вновь возвращается к пропорции 64% к 36%.

Соискатели работы всех возрастов ищут разные вакансии

15-19 лет: Чаще ищут вакансии без профессии. Популярные: продавец, парикмахер, тракторист.

20-24 лет: Появляются профессионалы. Топ-запросы: продавец, учитель, подсобный рабочий, администратор, кассир.

25-29 лет Это профессионалы в своей сфере. Ищут: повар, кассир, медсестра.

30-34 лет: Сохраняется спрос на торговлю, но добавляются запросы на водителя и бухгалтера.

35-39 лет: растет количество экономистов, специалистов госслужбы и менеджеров.

40-44 года: Спрос на торговлю, бухгалтеров, швей и представителей простейших профессий (например, уборщиков).

45-49 лет: Сохраняются предыдущие направления, но наблюдается рост спроса на вакансию охранника.

50-54 лет: Самые популярные вакансии: уборщик, водитель, повар, учитель.

55 лет: Доминируют простейшие профессии и рабочие места. Больше всего ищут: охранник, сторож, оператор котельной, машинист.

Заметим, за пять лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.