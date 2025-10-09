Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,60

48,43

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Молодых соискателей становится меньше: какую работу ищут разные поколения в Украине

работа, поиск
Работодатели больше всего ищут молодых работников

В 2025 году на рынке труда наблюдается обратная пропорциональность между спросом и предложением: работодатели ищут преимущественно молодых работников, тогда как большинство зарегистрированных соискателей составляют люди постарше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости (ГСЗ).

В настоящее время возраст соискателей работы распределен так (через округление общая сумма чуть меньше 100%):

  • 15-19 лет – 2,5% от общего количества клиентов Службы занятости,
  • 20-24 лет - показатель растет до 6%,
  • 25-29 лет – 6,4%, 
  • 30-34 лет – 10%,
  • 35-39 лет – 13%,
  • 40-44 лет – 13,5%,
  • 45-49 лет – 14%,
  • 50-54 лет – 14%
  • 55+ лет – 20%.

То есть, количество самых молодых соискателей работы почти в 10 раз ниже, чем число самых старших.

Департамент реализации политики занятости ГСЗ называет несколько факторов, объясняющих низкую долю молодых людей в статистике.

  1. Трудоустройство через практику: Многие крупные компании (ИТ, агро, промышленность) подбирают молодежь во время учебной практики, предлагая сразу трудоустройство. Поэтому большой процент выпускников не обращается в Службу занятости.
  2. Неформальная занятость: значительная часть молодых людей работает неофициально (особенно в сельском хозяйстве, строительстве, торговле) и меньше заинтересована в легальном оформлении.
  3. Демографический дисбаланс: На рынке не хватает мужчин. Их доля среди соискателей до 25 лет составляет 40%, но в возрасте 25-55 лет она резко падает до 25%. И только для соискателей старшего возраста соотношение женщин и мужчин вновь возвращается к пропорции 64% к 36%.

Соискатели работы всех возрастов ищут разные вакансии

  • 15-19 лет: Чаще ищут вакансии без профессии. Популярные: продавец, парикмахер, тракторист.
  • 20-24 лет: Появляются профессионалы. Топ-запросы: продавец, учитель, подсобный рабочий, администратор, кассир.
  • 25-29 лет Это профессионалы в своей сфере. Ищут: повар, кассир, медсестра.
  • 30-34 лет: Сохраняется спрос на торговлю, но добавляются запросы на водителя и бухгалтера.
  • 35-39 лет: растет количество экономистов, специалистов госслужбы и менеджеров.
  • 40-44 года: Спрос на торговлю, бухгалтеров, швей и представителей простейших профессий (например, уборщиков).
  • 45-49 лет: Сохраняются предыдущие направления, но наблюдается рост спроса на вакансию охранника.
  • 50-54 лет: Самые популярные вакансии: уборщик, водитель, повар, учитель.
  • 55 лет: Доминируют простейшие профессии и рабочие места. Больше всего ищут: охранник, сторож, оператор котельной, машинист.

Заметим, за пять лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.

Автор:
Татьяна Бессараб