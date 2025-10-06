Які "чоловічі" професії стали найпопулярнішими серед жінок в Україні

Уже 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими", в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що проєкт дає можливість жінкам опанувати 31 затребувану професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, та отримати гарантоване працевлаштування після навчання. Водночас компанії отримують підготовлених спеціалісток для галузей із дефіцитом кадрів.

Роботодавці, які шукають нових фахівчинь, уже подали 450 заяв.

Повідомляється, що навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані. Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички.

Найпопулярніші професії

Серед учасниць проєкту найбільший інтерес викликали такі професії:

верстатниця деревообробних верстатів – 283 заявки,

операторка котельні – 165,

трактористка – 154.

Серед інших затребуваних професій також водійка навантажувача, водійка тролейбуса, операторка верстатів з ЧПУ та слюсарка-ремонтниця.

Регіони-лідери

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Волинська.

Щоб скористатися послугою, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.

Про перекваліфікацю жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.