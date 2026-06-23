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Курс валют на 23 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив офіційний курс на 23 червня / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, водночас євро здешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.06.2026 (вівторок).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,90 грн (-0 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,41 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,04 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,90/45,00
Євро 51,70/51,90
Злотий 12,08/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,45/45,05 50,75/51,80
Ощадбанк 44,70/ 45,20 51,20/52,00 11,60 / 12,45
ПУМБ 44,70/45,30 51,50/52,00
Укргазбанк 44,70/ 45,20 51,20/52,00 11,60 / 12,45
Райффайзен 44,70/ 45,15 51,00 / 51,75

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько