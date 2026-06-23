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Курс валют на 23 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, водночас євро здешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.06.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 44,90 грн (-0 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,41 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,04 грн (-3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,90/45,00
|Євро
|51,70/51,90
|Злотий
|12,08/12,20
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 23 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|50,75/51,80
|Ощадбанк
|44,70/ 45,20
|51,20/52,00
|11,60 / 12,45
|ПУМБ
|44,70/45,30
|51,50/52,00
|Укргазбанк
|44,70/ 45,20
|51,20/52,00
|11,60 / 12,45
|Райффайзен
|44,70/ 45,15
|51,00 / 51,75
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.