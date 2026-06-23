Курс валют на 23 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, водночас євро здешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.06.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 44,90 грн (-0 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,41 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,04 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,90/45,00 Євро 51,70/51,90 Злотий 12,08/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,45/45,05 50,75/51,80 Ощадбанк 44,70/ 45,20 51,20/52,00 11,60 / 12,45 ПУМБ 44,70/45,30 51,50/52,00 Укргазбанк 44,70/ 45,20 51,20/52,00 11,60 / 12,45 Райффайзен 44,70/ 45,15 51,00 / 51,75

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.