На Одещині відновлено ділянку дороги, що з'єднує чотири порти Ізмаїльського району (ФОТО)

На Одещині завершилося аварійне відновлення критично важливої ділянки автомобільної дороги державного значення Т-16-07 (сполучення Кілія – Вилкове). Ця дорога є життєво необхідною артерією півдня Одеської області, оскільки вона напряму з’єднує чотири порти Ізмаїльського району

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Якісне транспортне сполучення тут критично важливе для логістичних та економічних потреб.

Дорожники повністю відновили 8 кілометрів автошляху, який має стратегічне значення для всього регіону. У межах робіт було виконано повне відновлення поперечного профілю дорожнього покриття та основи, а також влаштовано нове асфальтобетонне покриття на всій протяжності ремонту. Для забезпечення безпеки руху було нанесено дорожню розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Відновлена дорога на Одещині.



Важливо зазначити, що ремонтні роботи фінансувалися коштом експлуатаційного утримання і проводилися без припинення руху автотранспорту. Оновлена траса Т-16-07 не лише сприятиме економічній активності портів, а й значно скоротить час прибуття пожежної, екстреної медичної допомоги та інших соціальних служб до місцевих громад.

Нагадаємо, Україна розпочала підготовку до реалізації масштабного інфраструктурного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)". Цей автошлях є критично важливим транспортним коридором півдня України та частиною європейського маршруту Е87.