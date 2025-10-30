Запланована подія 2

На Одещині відновлено ділянку дороги, що з'єднує чотири порти Ізмаїльського району (ФОТО)

дорога
Відновили ділянку дороги на Одещині. / Агентство відновлення

На Одещині завершилося аварійне відновлення критично важливої ділянки автомобільної дороги державного значення Т-16-07 (сполучення Кілія – Вилкове). Ця дорога є життєво необхідною артерією півдня Одеської області, оскільки вона напряму з’єднує чотири порти Ізмаїльського району

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Якісне транспортне сполучення тут критично важливе для логістичних та економічних потреб.

Дорожники повністю відновили 8 кілометрів автошляху, який має стратегічне значення для всього регіону. У межах робіт було виконано повне відновлення поперечного профілю дорожнього покриття та основи, а також влаштовано нове асфальтобетонне покриття на всій протяжності ремонту. Для забезпечення безпеки руху було нанесено дорожню розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Фото 2 — На Одещині відновлено ділянку дороги, що з'єднує чотири порти Ізмаїльського району (ФОТО)
Відновлена дорога на Одещині.

Важливо зазначити, що ремонтні роботи фінансувалися коштом експлуатаційного утримання і проводилися без припинення руху автотранспорту. Оновлена траса Т-16-07 не лише сприятиме економічній активності портів, а й значно скоротить час прибуття пожежної, екстреної медичної допомоги та інших соціальних служб до місцевих громад.

Нагадаємо, Україна розпочала підготовку до реалізації масштабного інфраструктурного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)". Цей автошлях є критично важливим транспортним коридором півдня України та частиною європейського маршруту Е87.

Автор:
Тетяна Ковальчук