Дорога Одеса – Рені: стартує підготовка до реалізації масштабного інфраструктурного проєкту

Україна розпочала підготовку до реалізації масштабного інфраструктурного проєкту "Розбудова автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)". Цей автошлях є критично важливим транспортним коридором півдня України та частиною європейського маршруту Е87.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

29 жовтня підписано угоду про взаєморозуміння щодо розбудови траси М-15 Одеса — Рені у межах грантового проєкту PREPARE (Preparing for Recovery and Reconstruction in Ukraine), який фінансується Світовим банком.

Документ підписали голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, очільник Агенції державно-приватного партнерства Ніко Гачичиладзе та начальник Служби відновлення в Одеській області Андрій Донченко.

Проєкт передбачає повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автомобільної дороги, десятків мостів, шляхопроводів та об'їздів. Міжнародна автомобільна дорога М-15 з’єднує Одесу з містом Рені на кордоні з Румунією. Це ключовий транспортний коридор півдня України — частина європейського маршруту E87. Він має стратегічне значення для: логістики та експорту, зовнішньоекономічної торгівлі з ЄС.

Проєкт PREPARE, загальний обсяг якого складає $200 млн, спрямований на формування портфеля якісно розроблених проєктів, готових до швидкої реалізації, щойно з'явиться фінансування.

Програма допомагає структурувати підготовчий етап відповідно до технічної складності та пріоритетності ділянок. Вона надає ресурси та експертизу для розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), аналізу стратегічних альтернатив та оцінки впливу на довкілля (ESIA). Це дозволить уникнути помилок у плануванні, оптимізувати трасування та забезпечити відповідність міжнародним стандартам.

Довідково

PREPARE — ініціатива Світового банку, спрямована на підготовку високоякісних інфраструктурних проєктів в Україні. Вона допомагає державним інституціям формувати портфель інвестицій, підвищує управлінську спроможність і відкриває доступ до міжнародного фінансування для відбудови країни.

Нагадаємо, у серпні Україна розпочала будівництво майданчика для стоянки та відпочинку транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджулешть". Цей проєкт, що реалізується на автодорозі М-15 Одеса – Рені, що з’єднує Україну з Молдовою.