На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені буде призупинено рух транспорту: у чому причина

8 листопада на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені буде призупинено рух вантажівок та легковиків.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що за інформацією від молдовської сторони, у період з 01:00 до 04:00 8 листопада 2024 року на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

У відомстві радять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів.

На яких КПП затримки руху

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року припинили здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готують до повноцінного відкриття.

З 24 жовтня 2024 року на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" розпочались ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття, що може вплинути на швидкість перетину кордону.

З 23 вересня міняють асфальтне покриттяу межах пункту пропуску "Корчова - Краківець" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Шегині-Медика" 26 серпня розпочалися ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення руху транспортних засобів. Ремонт триватиме півтора місяця.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Устилуг-Зосін"на українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту через реконструкцію ділянки дороги. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.