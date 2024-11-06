На транзитном участке автодороги Одесса-Рени будет приостановлено движение транспорта: в чем причина

8 ноября на транзитном участке автодороги Одесса-Рени будет приостановлено движение грузовиков и легковушек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации от молдавской стороны, в период с 01:00 до 04:00 8 ноября 2024 года на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств.

В ведомстве советуют водителям учесть данную информацию при планировании маршрутов.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 24 октября 2024 года на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.