В пункте пропуска на границе с Польшей возможны задержки в движении

С 24 октября 2024 г. на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Ремонтные работы продлятся до двух недель. В настоящее время возможны задержки движения для грузовых и легковых автомобилей при въезде в Украину.

Граждан и международных перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы во избежание неудобств.

На которых КПП были задержки движения

В сентябре в пункте пропуска "Чоп — Захонь" на украинско-венгерской границе было частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

В пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Также в пункте пропуска на украино-польской границе "Гребенное – Рава-Русская" с понедельника, 12 августа, Польша начала ремонтные работы, из-за чего может быть затруднено пересечение границы.

Кроме того, в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также производят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что у пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.