Поляки ограничат движение на одном из пунктов пропуска с Украиной с 12 августа: в чем причина

В пункте пропуска на украино-польской границе "Гребенное – Рава-Русская" с понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы, из-за чего может быть затруднено пересечение границы.

Об этом сообщает Западное-региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"С понедельника, 12 августа, по информации, предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину.

Как сообщают в Госпогранслужбе, предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года.

В ведомстве просят граждан учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Отметим, что в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также проводят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород — Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.