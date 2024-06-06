На границе со Словакией завершили ремонт пункта пропуска (ФОТО)

На границе со Словакией завершен ремонт и возобновлено движение пунктом пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое".

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Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Совместно с USAID завершили быструю модернизацию пункта пропуска, которая предусматривала установку полностью оборудованных модульных зданий для офисов и туалетов и средств организации дорожного движения, дорожные знаки и барьерное ограждение, весы для взвешивания грузов, светодиодное освещение и ремонт дорожного покрытия", - отметил он.

По его словам, модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

Пункт пропуска также располагает дополнительными офисами для паспортного и таможенного оформления, чтобы справиться с увеличенным трафиком.

Кроме того, выполненные работы соединили пограничный пост с ожидающей площадкой, где автомобили могут стоять в очереди перед пересечением границы со Словакией.

Через этот пункт пропуска уже возобновили движение легковыми автомобилями, которое было приостановлено на время проведения работ.

Как отметил Найем, всего в управлении Агентства восстановления находится 29 контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границах Украины. Часть уже модернизирована, на остальных ведутся ремонтные работы.

"Задача нашей команды - улучшить экспортную логистику, а также обеспечить скорую доставку грузов гуманитарного и военного назначения, сделать пересечение границы более комфортным для пассажиров и водителей", - подчеркнул Найем.

Он напомнил, что недавно были завершены также работы по модернизации на одном из крупнейших автомобильных пунктов пропуска – «Ягодин-Дорогуск», граничащем с Польшей.

Добавим, что в рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе

Помимо модернизации, строятся и новые пункты пропуска. В Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.