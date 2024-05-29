При поддержке USAID завершена модернизация пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"

В рамках сотрудничества Минрегиона, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

На автомобильном пункте пропуска установлено 10 модульных построек: 4 санитарных помещения и 6 офисов для оформления документов. Все помещения адаптированы для людей с инвалидностью, оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования и подключены к коммуникациям.

Также при модернизации было заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, бордюры и ливневая канализация, окрашены металлические ограждения.

За финансирование проекта USAID установлено более 450 светодиодных фонарей и светильников, а также два мобильных динамических веса для взвешивания транспортных средств и грузов.

Модернизация затронула не только автомобильный, но и железнодорожный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там установлен дизельный генератор для бесперебойной работы и ИТ-оборудование: принтеры, ноутбуки, компьютеры и источники бесперебойного питания.

Отметим, что обновление пунктов пропуска - повысить их пропускную способность, улучшить условия для посетителей и сотрудников и облегчить процедуры пересечения границы.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

В частности, уже завершена замена и подключение 33 модульных сооружений на четырех пунктах пропуска. Речь идет о помещениях, которые используют работники Государственной таможенной и пограничной служб для своей работы.

Помимо модернизации, строятся и новые пункты пропуска. В Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.