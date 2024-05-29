За підтримки USAID завершено модернізацію пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

У рамках співпраці Мінрегіону, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Проєкту USAID "Економічна підтримка України" завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

На автомобільному пункті пропуску встановлено 10 модульних будівель: 4 санітарних приміщення і 6 офісів для оформлення документів. Усі приміщення адаптовані для людей з інвалідністю, обладнані системами опалення, вентиляції та кондиціонування і підключені до комунікацій.

Також під час модернізації було замінене дорожнє покриття, відремонтовані тротуари, бордюри та ливнева каналізація, пофарбовані металеві огорожі.

За фінансування проєкту USAID встановлено понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників, а також дві мобільні динамічні ваги для зважування транспортних засобів і вантажів.

Модернізація торкнулася не лише автомобільного, а й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Там встановлено дизельний генератор для безперебійної роботи і поставлене ІТ-обладнання: принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення.

Зазначимо, що оновлення пунктів пропуску має на меті підвищити їх пропускну спроможність, покращити умови для відвідувачів та співробітників і полегшити процедури перетину кордону.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Зокрема, наразі вже завершено заміну та підключення 33 модульних споруд на чотирьох пунктах пропуску. Йдеться про приміщення, які будуть використовувати працівники Державної митної та прикордонної служб для своєї роботи.

Окрім модернізації, будуються і нові пункти пропуску. На Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.