Возобновлена работа модернизированного пассажирского КПП на границе со Словакией

31 мая с 14:00 возобновляется работа модернизированного пассажирского направления на границе Украины со Словакией. На контрольном пункте "Ужгород - Вишне Немецкое" будет осуществляться таможенно-пограничный контроль граждан и транспортных средств в штатном режиме.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Работа этого пункта пропуска была приостановлена в марте этого года, а движение легковых транспортных средств было перенаправлено на грузовое направление. Тогда же начались работы по модернизации.

Были установлены современные модульные конструкции для таможенного контроля и санитарные модули. На время работ легковое движение временно перенаправлялось на грузовое направление.

Кроме модульных сооружений, в сжатые сроки обновили дорожное покрытие, расширили полосы движения для увеличения пропускной способности, заменили освещение, нанесли разметку, установили ограждение.

Модернизация проходит в рамках Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" 2023 года. В 2024 году на таможенных постах Закарпатской таможни проведены монтажные работы по обновлению инфраструктуры и улучшению условий для осуществления таможенно-пограничного контроля.

В частности, установлены новые мобильные весовые комплексы, современные осветительные приборы, модульные конструкции для осуществления таможенно-пограничного контроля, санитарные модульные сооружения и обновлено дорожное покрытие.

Добавим, что в рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе

Помимо модернизации, строятся и новые пункты пропуска. В Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.