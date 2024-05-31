Відновлено роботу модернізованого пасажирського КПП на кордоні зі Словаччиною

31 травня з 14:00 відновлюється робота модернізованого пасажирського напрямку на кордоні України зі Словаччиною. На контрольному пункті "Ужгород - Вишнє Нємецьке" здійснюватиметься митно-прикордонний контроль громадян і транспортних засобів у штатному режимі.

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Про це повідомила Державна митна служба України.

Робота цього пункту пропуску була призупинена у березні цього року, а рух легкових транспортних засобів було пере направлено на вантажний напрямок. Тоді ж розпочалися роботи з модернізації.

Було встановлено сучасні модульні конструкції для митного контролю та санітарні модулі. На час робіт легковий рух тимчасово перенаправляли на вантажний напрямок.

Окрім модульних споруд, за стислі терміни оновили дорожнє покриття, розширили смуги руху для збільшення пропускної спроможності, замінили освітлення, нанесли розмітку, встановили огорожу.

Модернізація відбувається в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України" 2023 року. Загалом у 2024 році на митних постах Закарпатської митниці проведені монтажні роботи з оновлення інфраструктури та покращення умов для здійснення митно-прикордонного контролю.

Зокрема, встановлено нові мобільні вагові комплекси, сучасні освітлювальні прилади, модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю, санітарні модульні споруди та оновлено дорожнє покриття тощо.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Окрім модернізації, будуються і нові пункти пропуску. На Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.