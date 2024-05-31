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Відновлено роботу модернізованого пасажирського КПП на кордоні зі Словаччиною
31 травня з 14:00 відновлюється робота модернізованого пасажирського напрямку на кордоні України зі Словаччиною. На контрольному пункті "Ужгород - Вишнє Нємецьке" здійснюватиметься митно-прикордонний контроль громадян і транспортних засобів у штатному режимі.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Робота цього пункту пропуску була призупинена у березні цього року, а рух легкових транспортних засобів було пере направлено на вантажний напрямок. Тоді ж розпочалися роботи з модернізації.
Було встановлено сучасні модульні конструкції для митного контролю та санітарні модулі. На час робіт легковий рух тимчасово перенаправляли на вантажний напрямок.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Окрім модульних споруд, за стислі терміни оновили дорожнє покриття, розширили смуги руху для збільшення пропускної спроможності, замінили освітлення, нанесли розмітку, встановили огорожу.
Модернізація відбувається в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України" 2023 року. Загалом у 2024 році на митних постах Закарпатської митниці проведені монтажні роботи з оновлення інфраструктури та покращення умов для здійснення митно-прикордонного контролю.
Зокрема, встановлено нові мобільні вагові комплекси, сучасні освітлювальні прилади, модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю, санітарні модульні споруди та оновлено дорожнє покриття тощо.
Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.
Окрім модернізації, будуються і нові пункти пропуску. На Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.