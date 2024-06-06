На кордоні зі Словаччиною завершили ремонт пункту пропуску (ФОТО)

На кордоні зі Словаччиною закінчено ремонт та відновлено рух пунктом пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

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Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Спільно з USAID завершили швидку модернізацію пункту пропуску, яка передбачала встановлення повністю обладнаних модульних будівель для офісів та вбиралень та засобів організації дорожнього руху, дорожні знаки та бар'єрне огородження, ваг для зважування вантажів, світлодіодного освітлення та ремонт дорожнього покриття", - зазначив він.

За його словами, модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Пункт пропуску також має додаткові офіси для паспортного та митного оформлення, щоб впоратися зі збільшеним трафіком.

Крім того, виконані роботи з'єднали прикордонний пост з майданчиком для очікування, де автомобілі можуть стояти в черзі перед перетином кордону зі Словаччиною.

Через цей пункт пропуску вже відновили рух легковими автомобілями, який був призупинений на час проведення робіт.

Як зауважив Найєм, всього під управління Агентства відновлення перебуває 29 контрольно-пропускних пунктів на західному і південному кордонах України. Частина з них вже модернізована, на решті ведуться ремонтні роботи.

"Задача нашої команди - покращити експортну логістику, а також забезпечити швидку доставку вантажів гуманітарного та військового призначення, зробити перетин кордону більш комфортним для пасажирів та водіїв", - наголосив Найєм.

Він нагадав, що нещодавно були завершені також роботи з модернізації на одному з найбільших автомобільних пунктів пропуску - «Ягодин-Дорогуськ», що межує з Польщею.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Окрім модернізації, будуються і нові пункти пропуску. На Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.