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Стало известно, когда полноценно заработает новый пункт пропуска на польско-украинской границе
Польша до конца 2024 года планирует обеспечить полноценную работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной – "Нижанковичи-Мальховичи" во Львовской области
Об этом сообщил глава польского Совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль на 3-м Форуме восстановления Украины, пишет "Интерфакс-Украина".
"В этом году будет открыт отремонтированный пограничный переход в Нижанковичах. Ускорены работы по закупке оборудования, и мы делаем все возможное, чтобы переход был открыт до конца года", - отметил Коваль.
По информации Государственной пограничной службы Украины, сейчас на этом направлении, согласно украинско-польским договоренностям, действует временное место пересечения границы, где могут следовать только пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В дальнейшем это направление должно заработать более полноценно, ведь ведутся необходимые меры в соответствии с Соглашением между правительствами стран о создании пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховичи". С открытием этого пункта пропуска будет производиться совместный контроль, контрольные службы Польши и Украины будут находиться на территории Польши", - сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, расширится и категория транспортных средств, которые смогут здесь пересекать границу, в то время как пешеходное движение по этому направлению не предполагается.
Коваль отметил также, что будут открыты дополнительные возможности по торговле не только через Нижанковичи, а также через ЧП "Корчева-Краковец".
"Мы также планируем развивать железнодорожный хаб. И это задача на ближайший период времени", – уточнил глава польского Совета по вопросам сотрудничества.
Он добавил, что открытие новых пунктов пропуска через границу позволит расширить транспортное сообщение между странами и ускорить товарооборот.
"Мы модернизируем имеющиеся и открывать новые переходы для увеличения товарообмена. Вместе с увеличением польского экспорта в Украину вырастет и приток инвестиций", - подчеркнул Коваль.
Строительство КПП "Нижанковичи-Мальховичи"
Стоимость строительства перехода "Нижанковичи-Мальховичи" составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.
На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять общий контроль.
В настоящее время во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Ранее сообщалось, что он должен полноценно заработать летом.
Пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля 2023 года. Пока он использует только временную инфраструктуру, поскольку еще достраивается.
Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".