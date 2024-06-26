Стало известно, когда полноценно заработает новый пункт пропуска на польско-украинской границе

Польша до конца 2024 года планирует обеспечить полноценную работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной – "Нижанковичи-Мальховичи" во Львовской области

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Об этом сообщил глава польского Совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль на 3-м Форуме восстановления Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этом году будет открыт отремонтированный пограничный переход в Нижанковичах. Ускорены работы по закупке оборудования, и мы делаем все возможное, чтобы переход был открыт до конца года", - отметил Коваль.

По информации Государственной пограничной службы Украины, сейчас на этом направлении, согласно украинско-польским договоренностям, действует временное место пересечения границы, где могут следовать только пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн.

"В дальнейшем это направление должно заработать более полноценно, ведь ведутся необходимые меры в соответствии с Соглашением между правительствами стран о создании пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховичи". С открытием этого пункта пропуска будет производиться совместный контроль, контрольные службы Польши и Украины будут находиться на территории Польши", - сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, расширится и категория транспортных средств, которые смогут здесь пересекать границу, в то время как пешеходное движение по этому направлению не предполагается.

Коваль отметил также, что будут открыты дополнительные возможности по торговле не только через Нижанковичи, а также через ЧП "Корчева-Краковец".

"Мы также планируем развивать железнодорожный хаб. И это задача на ближайший период времени", – уточнил глава польского Совета по вопросам сотрудничества.

Он добавил, что открытие новых пунктов пропуска через границу позволит расширить транспортное сообщение между странами и ускорить товарооборот.

"Мы модернизируем имеющиеся и открывать новые переходы для увеличения товарообмена. Вместе с увеличением польского экспорта в Украину вырастет и приток инвестиций", - подчеркнул Коваль.

Строительство КПП "Нижанковичи-Мальховичи"

Стоимость строительства перехода "Нижанковичи-Мальховичи" составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.

На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять общий контроль.

В настоящее время во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Ранее сообщалось, что он должен полноценно заработать летом.

Пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля 2023 года. Пока он использует только временную инфраструктуру, поскольку еще достраивается.

Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".