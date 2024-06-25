Украинским грузовикам не обязательно возвращаться для обновления документов: в Мининфраструктуры уточнили информацию

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач уточнил информацию о новых требованиях для украинских грузовиков, осуществляющих международные перевозки и отметил, что это требование не обязательно.

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Об этом пишет latifundist.

24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы и маркировкой согласно новому "транспортному безвизу".

"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.

Он призвал перевозчиков проинструктировать своих водителей по этой процедуре, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей.

"Если они за границей, то передайте информацию, чтобы они распечатали стикер там и поставили себе в машину. Этого абсолютно достаточно. Не нужно возвращаться в Украину, чтобы получить какой-то специальный стикер", - сказал Деркач.

Речь идет о стикерах размером 5 см, которые должны быть размещены на лобовом стекле грузовика и их вид уже утвержден у соглашений о "транспортном безвизе". Выглядит стикер следующим образом:

Однако если перевозка осуществляется не по условиям соглашения между Украиной и ЕС, а по разрешению ЕКМТ, наклейка должна быть скрыта.

Эта наклейка поможет контролирующим органам идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением, и предотвращать каботажные перевозки.

Загрузить наклейку можно по специальной ссылке, предоставленной министерством.

Транспортный безвиз продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Источник фото: ua.depositphotos.com