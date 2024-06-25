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Украинским грузовикам не обязательно возвращаться для обновления документов: в Мининфраструктуры уточнили информацию
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач уточнил информацию о новых требованиях для украинских грузовиков, осуществляющих международные перевозки и отметил, что это требование не обязательно.
Об этом пишет latifundist.
24 июня Деркач заявлял, что до 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. Однако на следующий день он уточнил, что грузовикам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы обновить документы и маркировкой согласно новому "транспортному безвизу".
"Водители просто должны распечатать стикер. Его можно распечатать и скачать где угодно", - заявил замминистра.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он призвал перевозчиков проинструктировать своих водителей по этой процедуре, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей.
"Если они за границей, то передайте информацию, чтобы они распечатали стикер там и поставили себе в машину. Этого абсолютно достаточно. Не нужно возвращаться в Украину, чтобы получить какой-то специальный стикер", - сказал Деркач.
Речь идет о стикерах размером 5 см, которые должны быть размещены на лобовом стекле грузовика и их вид уже утвержден у соглашений о "транспортном безвизе". Выглядит стикер следующим образом:
Однако если перевозка осуществляется не по условиям соглашения между Украиной и ЕС, а по разрешению ЕКМТ, наклейка должна быть скрыта.
Эта наклейка поможет контролирующим органам идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением, и предотвращать каботажные перевозки.
Загрузить наклейку можно по специальной ссылке, предоставленной министерством.
Транспортный безвиз продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.
Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Источник фото: ua.depositphotos.com