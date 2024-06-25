Українським вантажівкам не обов'язково повертатися для оновлення документів: в Мінінфраструктури уточнили інформацію

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач уточнив інформацію щодо нових вимог для українських вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення і зазначив, що ця вимога не є обов'язковою.

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24 червня Деркач заявляв, що до 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Проте, наступного дня він уточнив, що вантажівкам не обовʼязково повертатися в Україну, щоб оновити документи та маркуванням згідно з новим "транспортним безвізом".

"Водії просто мають роздрукувати стікер. Його можна роздрукувати і скачати будь-де", - заявив заступник міністра.

Він закликав перевізників проінструктувати своїх водіїв щодо цієї процедури, незалежно від того, чи знаходяться вони в Україні чи за кордоном.

"Якщо вони за кордоном, то передайте інформацію, щоб вони роздрукували стікер там і поставили собі в машину. Цього абсолютно достатньо. Не потрібно повертатися в Україну, щоб отримати якийсь спеціальний стікер", — сказав Деркач.

Йдеться про стікери розміром 5 см, які мають бути розміщені на лобовому склі вантажівки і їх вигляд вже затверджений в угод про "транспортний безвіз". Виглядає стікер наступним чином:

Проте, якщо перевезення здійснюється не за умовами угоди між Україною та ЄС, а за дозволом ЄКМТ, наліпка має бути прихована.

Ця наліпка допоможе контролюючим органам ідентифікувати вантажівки, що виконують перевезення відповідно до Угоди, та запобігати каботажним перевезенням.

Завантажити наліпку можна за спеціальним посиланням, наданим міністерством.

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Джерело фото: ua.depositphotos.com