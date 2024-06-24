До 10 липня всі фури мають повернутися з ЄС до України: у чому причина

Українські перевізники, які працюють в країнах Євросоюзу, мають повернути всі фури в Україну до 10 липня, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Перевезення відповідно до “транспортного безвізу”

"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно", - зауважив Деркач.

За його словами, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:

наявність витягу про отримання ліцензії англійською мовою;

документи на вантаж для порожніх вантажівок;

маркування транспорту.

Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. 5 березня 2024 року Єврокомісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Серед імовірних обмежень обговорювалися обов’язкова наявність низки документів та посилення певних зобов’язань (боротьба з шахрайством, підробкою документів водія та порушенням безпеки дорожнього руху).

Окрім того, серед пропозицій є пункт щодо призупинення угоди в окремій географічній зоні - якщо на національному ринку автомобільних перевезень спостерігаються серйозні порушення.

Нагадаємо також, що з осені 2023 року польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур. Причиною страйку перевізників називають "надмірну конкуренцію", що виникла після запровадження "транспортного безвізу".

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.