Від системи "Шлях" відключили 6 перевізників: порушували правила перетину кордону військовозобов'язаними

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" шістьох перевізників.

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Про це повідомила пресслужба Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

Зазначається, що від системи були відключені наступні перевізники:

ФОП Гайдайчук Павло Анатолійович;

ФОП Мариняк Антон Юрійович;

ФОП П'янов Віталій Ігорович;

ФОП Єсін Сергій Вікторович;

ТОВ "Шен ложистік";

ТОВ "Ішбілен транспорт".

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

Що послужило причиною відключення перевізників від системи

За матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, впродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

"Укртрансбезпека" наголошує, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Рішення буде ухвалене після перевірки інформації стосовно кожного випадку.

Зазначається, що до складу комісії "Укртрансбезпеки" увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Відключення почали практикувати в 2022 році

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників було ухвалено лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

Вже 21 березня 2024 року від системи "Шлях" було відключено 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

У травні комісія "Укртрансбезпеки" відключила від системи "Шлях" 12 перевізників на 3 місяці за сприяння виїзду військовозобов'язаних за межі України.

На початку червня від системи "Шлях" за порушення правил перетину кордону відключили 7 перевізників.

Фото: ua.depositphotos.com