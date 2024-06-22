От системы "Шлях" отключили 6 перевозчиков: нарушали правила пересечения границы военнообязанными

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" шестерых перевозчиков.

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Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Отмечается, что от системы были отключены следующие перевозчики:

ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич;

ФЛП Мариняк Антон Юрьевич;

ФЛП Пьянов Виталий Игоревич;

ФЛП Есин Сергей Викторович;

ООО "Шен Ложистик";

ООО "Ишбилен транспорт".

Такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 года №57.

Что послужило причиной отключения перевозчиков от системы

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

"Укртрансбезопасность" отмечает, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. Решение будет принято после проверки информации по каждому случаю.

В состав комиссии "Укртрансбезопасности" вошли представители: Министерства восстановления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

Уже 21 марта 2024 от системы "Шлях" было отключено 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля - 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

В мае комиссия "Укртрансбезопасности" отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца за содействие выезду военнообязанных за пределы Украины.

В начале июня от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы отключили 7 перевозчиков.

Фото: ua.depositphotos.com