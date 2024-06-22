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От системы "Шлях" отключили 6 перевозчиков: нарушали правила пересечения границы военнообязанными
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" шестерых перевозчиков.
Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").
Отмечается, что от системы были отключены следующие перевозчики:
- ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич;
- ФЛП Мариняк Антон Юрьевич;
- ФЛП Пьянов Виталий Игоревич;
- ФЛП Есин Сергей Викторович;
- ООО "Шен Ложистик";
- ООО "Ишбилен транспорт".
Такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 года №57.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что послужило причиной отключения перевозчиков от системы
По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
"Укртрансбезопасность" отмечает, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. Решение будет принято после проверки информации по каждому случаю.
В состав комиссии "Укртрансбезопасности" вошли представители: Министерства восстановления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
Отключения начали практиковать в 2022 году
Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.
Уже 21 марта 2024 от системы "Шлях" было отключено 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля - 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.
В мае комиссия "Укртрансбезопасности" отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца за содействие выезду военнообязанных за пределы Украины.
В начале июня от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы отключили 7 перевозчиков.
Фото: ua.depositphotos.com