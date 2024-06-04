7 перевозчиков отключены от системы "Путь" за нарушение правил пересечения границы

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение временно отключить от системы "Путь" семерых перевозчиков за системное нарушение правил пересечения государственной границы военнообязанными.

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Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Указано, что отключены шесть ФЛП и одно юрлицо.

Отключения от системы "Путь" на три месяца применены к следующим перевозчикам: ФЛП Ключенко Геннадий, ФЛП Лелюк Тарас, ФЛП Полежаев Виталий, ФЛП Яровой Дмитрий, ФЛП Цырик Владимир, ФЛП Бокоч Юрий и ООО "Фанки лайн".

По данным Государственной пограничной службы Украины, перевозчики в период военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста за пределы страны. Лица, которым был организован выезд в качестве водителей, в течение 60 дней не вернулись в Украину, нарушив тем самым установленные правила пересечения границы.

Укртрансбезопасность отмечает, что на рассмотрении Комиссии находятся десятки других фактов злоупотреблений с внесением данных в систему "Путь".

В состав комиссии Укртрансбезопасности вошли представители: Министерства восстановления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

В мае комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Путь" 12 перевозчиков на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.

Уже 21 марта 2024 года от системы "Путь" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля - 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Источник фото: ua.depositphotos.com