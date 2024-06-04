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7 перевозчиков отключены от системы "Путь" за нарушение правил пересечения границы
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение временно отключить от системы "Путь" семерых перевозчиков за системное нарушение правил пересечения государственной границы военнообязанными.
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Указано, что отключены шесть ФЛП и одно юрлицо.
Отключения от системы "Путь" на три месяца применены к следующим перевозчикам: ФЛП Ключенко Геннадий, ФЛП Лелюк Тарас, ФЛП Полежаев Виталий, ФЛП Яровой Дмитрий, ФЛП Цырик Владимир, ФЛП Бокоч Юрий и ООО "Фанки лайн".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным Государственной пограничной службы Украины, перевозчики в период военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста за пределы страны. Лица, которым был организован выезд в качестве водителей, в течение 60 дней не вернулись в Украину, нарушив тем самым установленные правила пересечения границы.
Укртрансбезопасность отмечает, что на рассмотрении Комиссии находятся десятки других фактов злоупотреблений с внесением данных в систему "Путь".
В состав комиссии Укртрансбезопасности вошли представители: Министерства восстановления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
Отключения начали практиковать в 2022 году
Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.
В мае комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Путь" 12 перевозчиков на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.
Уже 21 марта 2024 года от системы "Путь" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля - 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.
Источник фото: ua.depositphotos.com