В Николаевской области до конца марта установят два новых WIM-комплекса, - "Укртрансбезопасность"

На дорогах Украины уже стоят 50 комплексов динамического взвешивания в движении тяжеловесного транспорта weight-in-motion (WIM), до конца месяца еще две таких рамки будут установлены в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Евгений Зборовский, передает "Укринформ".

Он напомнил, что первые рамки взвешивания в движении были установлены на дорогах Украины в 2021 году, тогда было зафиксировано, что 21% грузового транспорта движется с нарушениями весовых или габаритных параметров.

"Фактически каждый пятый автомобиль. Когда субъекты хозяйствования начали привлекаться в автоматическом режиме к ответственности, количество нарушителей сократилось до 4%», - сказал Зборовский.

В 2023 году за административные правонарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, в государственный бюджет поступило 227,56 млн грн уплаченных штрафов.

В настоящее время на автомобильных дорогах Украины установлено 50 WIM-комплексов.

"Некоторые комплексы в условиях военного положения были отключены, другие повреждены или было потеряно электропитание. Сейчас они восстанавливаются. Кроме того, на важном южном направлении, а именно в Николаевской области, где идет большой трафик, в этом месяце мы ожидаем включения двух новых рамок. Я уверен, что это позволит в этом непростом регионе сохранить дороги и отобьет желание у недобросовестных перевозчиков нарушать правила", - отметил глава "Укртрансбезопасности".

Ранее сообщалось, что "Укртрансбезопасность" зарегистрировала рекордные поступления в государственный бюджет в размере 637 миллионов гривен от штрафов и взысканий в 2023 году. Указанная сумма в три раза превышает показатели предыдущего года и составляет самый высокий результат за всю историю существования службы.

Добавим, что "Укртрансбезопасность" до конца 2024 года интегрирует проект фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, зафиксированных WIM-комплексами, в "Дію" - таким образом, нарушители будут получать уведомления о штрафах в приложении "Дія", где сразу и смогут их оплатить.

Напомним, в рамках процесса либерализации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Украине вводятся европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.

Поэтому в Украине с 23 мая 2022 года штрафуют фуры за перегрузку.