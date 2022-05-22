C 23 мая в Украине начнут штрафовать большегрузы

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте напомнила водителям, что 22 мая завершается период тестового режима работы WIM-комплексов, поэтому с 23 мая нарушителей габаритно-весовых норм будут штрафовать.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Штрафы будут налагаться согласно действующему законодательству, а именно:

от 5% до 10% – 8 500 грн;

от 10% до 20% – 17 000 грн;

от 20% до 30% – 34 000 грн;

более 30 % установленной нормы – 51 000 грн.

Чтобы получить разрешение на перевозку грузов большегрузами, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или Отдел безопасности дорожного движения управлений патрульной полиции в представительствах Укравтодора.

Ранее в Укртрансбезопасносте отмечали, что особое внимание будет уделено автомобильной дороге М-15 "Одесса-Рени". В частности, вблизи пункта пропуска "Маяки-Удобное" начнет работу пост габаритно-весового контроля. Для обеспечения прозрачной работы на территории поста установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине действуют законы, которые предусматривают автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля.

Фото: ua.depositphotos.com