З 23 травня в Україні почнуть штрафувати фури за перевантаження

Державна служба України з безпеки на транспорті нагадала водіям, що 22 травня завершується період тестового режиму роботи WIM-комплексів, тому з 23 травня порушників габаритно-вагових норм штрафуватимуть.

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Штрафи накладатимуть відповідно до чинного законодавства, а саме:

від 5% до 10% – 8500 грн;

від 10% до 20% – 17000 грн;

від 20% до 30% – 34000 грн;

понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.

Щоб отримати дозвіл на перевезення вантажів великовантажівками, потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або Відділу безпеки дорожнього руху управлінь патрульної поліції в представництвах Укравтодору.

Раніше в Укртрансбезпеці зазначали, що особливу увагу буде приділено автомобільній дорозі М-15 "Одеса-Рені". Зокрема, поблизу пункту пропуску "Маяки-Зручне" розпочне роботу пост габаритно-вагового контролю. Для забезпечення прозорої роботи на території посту встановлено камери відеоспостереження.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні діють закони, які передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю.

Фото: ua.depositphotos.com