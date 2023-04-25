На мосту через Хаджибейский лиман запустили уникальную систему WIM

Запущена уникальная система взвешивания в движении на мосту через Хаджибейский лиман на трассе "Киев-Одесса", которая поможет не только контролировать соблюдение весовых норм, но и позволяет анализировать трафик региона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что запущенный WIM не имеет аналогов в Украине как из-за своего расположения, так и из-за технических характеристик. Неделю система взвешивания работала в тестовом режиме, после чего была полноценно запущена в работу.

"Мост через Хаджибейский лиман на трассе "Киев-Одесса" – это "ворота" в Одесский регион. Работа системы взвешивания в движении в таком месте помогает не только контролировать соблюдение весовых норм, но и дает возможность анализировать трафик региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 53 таких площадки, с них штрафует – 44. Часть не работает из-за повреждений в результате боевых действий или расположения в районах временной оккупации. В ближайшее время в работу запустят еще несколько таких систем.

За весь период функционирования площадок взвешивания было зафиксировано более 16 тысяч перегрузок на 331 миллион гривен. В зависимости от доли перегрузки штраф может колебаться от 8,5 тысячи до 51 тысячи гривен.

Напомним, в рамках процесса либерализации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Украине вводятся европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.

Поэтому в Украине 3 23 мая 2022 штрафуют фуры за перегрузку.