На мосту через Хаджибейський лиман запустили унікальну систему WIM

Запущено унікальну систему зважування у русі на мосту через Хаджибейський лиман на трасі "Київ-Одеса", що допоможе не лише контролювати дотримання вагових норм, а й дає можливість аналізувати трафік регіону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що запущений WIM не має аналогів в Україні як через своє розташування, так і через технічні характеристики. Тиждень система зважування працювала у тестовому режимі, після чого була повноцінно запущена в роботу.

"Міст через Хаджибейський лиман на трасі "Київ-Одеса" – це "ворота" до Одеського регіону. Робота системи зважування у русі у такому місці допомогає не лише контролювати дотримання вагових норм, а й дає можливість аналізувати трафік регіону", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважують, що на сьогодні в Україні нараховується 53 таких майданчика, з них штрафує – 44. Частина не працює через пошкодження внаслідок бойових дій чи розташування в районах тимчасової окупації. Найближчим часом у роботу запустять ще кілька таких систем.

За весь період функціонування майданчиків зважування було зафіксовано понад 16 тисяч перевантажень на 331 мільйон гривень. Залежно від частки перевантаження штраф може коливатись від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, у рамках процесу лібералізації перевезень великогабаритних та великовагових вантажів в Україні запроваджують європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

Тому в Україні 3 23 травння 2022 року штрафують фури за перевантаження.