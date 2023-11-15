За 10 месяцев украинцы оплатили почти 400 млн гривен штрафов из-за нарушения ПДД

В течение десяти месяцев 2023 комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2 164 101 миллиона нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он отметил, что за этот период были уплачены штрафы за 1 942 825 постановлений на сумму 399 807 873 гривен. В среднем ежедневно граждане Украины платили за нарушение более чем на 1,332 миллиона гривен.

Напомним, в "Действии" запустили новую услугу, с помощью которой украинцы могут заплатить штраф за админнарушение.

Также уплатить штраф можно через мобильное приложение "Штрафы ПДД" особенно пригодится тем водителям, автомобили которых не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто.

Белошицкий напоминает, что если оплата произведена в течение 10 дней с момента получения постановления, то можно оплатить только 50% от размера штрафа.

Добавим, за неполный 2022 год (с мая) камеры автофиксации обнаружили более 2 085 203 нарушений ПДД. Водителям насчитали более 382 млн. грн штрафов.