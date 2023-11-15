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За 10 місяців українці сплатили майже 400 млн гривень штрафів через порушення ПДР

За 10 місяців українці сплатили майже 400 млн гривень штрафів через порушення ПДР
Камери зареєстрували понад 2 мільйони порушень ПДР. Ілюстрація: Рixabay

Протягом десяти місяців 2023 року комплекси автоматичної фіксації зареєстрували 2 164 101 мільйони порушень правил дорожнього руху. 

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він зазначив, що за цей період було сплачено штрафи за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 гривень. В середньому щодня громадяни України сплачували за порушення на понад 1,332 мільйона гривень.

Нагадаємо, в "Дії" запустили нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення.

Також сплатити штраф можна через мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в нагоді тим водіям, автомобілі яких є не зареєстрованими, оскільки після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто. 

Білошицький нагадує, що  якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови то можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу.

Додамо, за неповний 2022 рік (з травня) камери автофіксації виявили понад 2 085 203 порушень ПДР. Водіям нарахували понад 382 млн грн штрафів.

Автор:
Тетяна Гойденко