Завтра в Україні запрацюють 50 камер автоматичної фіксації порушень ПДР

З 11 серпня на автомобільних дорогах України розпочнуть свою роботу 50 нових камер автоматичної фіксації порушень дорожнього руху. З них 31 камера відновить свою роботу після повномасштабного вторгнення, і ще 19 нових приладів почнуть функціонувати вперше.

Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За інформацією Білошицького, загальна кількість камер фіксації збільшиться до 215.

Наводимо список нових приладів, які запускаються вперше та їх розташування:

1. Місто Бердичів (1 комплекс): вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу - вулиця Волочаївська.

2. Місто Кривий Ріг (2 комплекси): нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця 21-ї бригади Національної гвардії і Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця Дніпровське шосе

3. Місто Суми (1 комплекс): вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу - вулиця Війська Запорозького.

4. Місто Ужгород (2 комплекси): вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу - вулиця Антона Макаренка і вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу - проспект Свободи.

5. Місто Чернівці (5 комплексів): проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу - вулиця Героїв Майдану; проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу - вулиця Небесної сотні; вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу - вулиця Олександра Щербанюка; вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу - вулиця Клубна; 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу - Чернівецька об’їзна дорога.

6. Вінницька область (2 комплекси): 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу - м. Умань і 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу - м. Вінниця.

7. Закарпатська область (2 комплекси): 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу - с. Верхній Коропець і 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу - вулиця Доманинська.

8. Тернопільська область (3 комплекси): 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу - м. Тернопіль; 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу - м. Кременець; 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу - смт Великі Борки.

9. Чернівецька область (1 комплекс): 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування приладу - м. Сторожинець

Ці нові прилади автоматично фіксуватимуть порушення дорожнього руху та допоможуть забезпечити більшу безпеку на дорогах країни. Білошицький додає, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Нагадаємо, після жахливої ДТП на Рівненщині у МВС 4 травня анонсували запуск роботи камер автоматичної фіксації перевищення швидкості по Україні найближчими днями.