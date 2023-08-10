Завтра в Украине заработают 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

С 11 августа на автомобильных дорогах Украины приступят к работе 50 камер автоматической фиксации нарушений дорожного движения. Из них 31 камера возобновит работу после полномасштабного вторжения, и еще 19 новых приборов начнут функционировать впервые.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По информации Белошицкого, общее количество камер фиксации увеличится до 215-ти.

Приводим список новых приборов, которые запускаются впервые и их расположение:

1. Город Бердичев (1 комплекс): улица Одесская, 27, направление направления прибора – улица Волочаевская.

2. Город Кривой Рог (2 комплекса): никопольское шоссе, 22, направление направления прибора - улица 21-й бригады Национальной гвардии и Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора - улица Днепровское шоссе

3. Город Сумы (1 комплекс): улица Харьковская, 111, направление направления прибора - улица Войска Запорожского.

4. Город Ужгород (2 комплекса): улица Минайская, 8, направление направления прибора - улица Антона Макаренко и улица Минайская, 24, направление направления прибора - проспект Свободы.

5. Город Черновцы (5 комплексов): проспект Независимости, 125, направление направления прибора – улица Героев Майдана; проспект Независимости, 94, направление направления прибора - улица Небесной сотни; улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора - улица Александра Щербанюка; улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора - улица Клубная; 0 км+972 автодороги М-19-03, направление направления прибора - Черновицкая объездная дорога.

6. Винницкая область (2 комплекса): 491 км+090 автодороги М-30, направление направления прибора - г. Умань и 490 км+890 автодороги М-30, направление направления прибора - г. Винница.

7. Закарпатская область (2 комплекса): 2 км+395 автодороги Н-09, направление направления прибора - с. Верхний Коропец и 7 км+734 автодороги М-08, направление направления прибора – улица Доманинская.

8. Тернопольская область (3 комплекса): 328 км+315 автодороги М-19, направление направления прибора - г. Тернополь; 268 км+641 автодороги М-19, направление направления прибора - г. Кременец; 158 км+740 автодороги М-30, направление направления прибора - пгт Великие Борки.

9. Черновицкая область (1 комплекс): 100 км+356 автодороги Р-62, направление направления прибора - г. Сторожинец

Эти новые приборы будут автоматически фиксировать нарушения дорожного движения и помогут обеспечить большую безопасность на дорогах страны. Белошицкий добавляет, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Напомним, после ужасного ДТП в Ровенской области в МВД 4 мая анонсировали запуск работы камер автоматической фиксации превышения скорости по Украине в ближайшие дни.