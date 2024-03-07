В "Дії" появится возможность оплачивать штрафы за нарушения, зафиксированные WIM-комплексами

Государственная служба по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") до конца 2024 года интегрирует проект фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, зафиксированных комплексами Weight-in-Motion (WIM), в "Дію".

Об этом сообщил заместитель главы "Укртрансбезопасности" по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерий Кулик-Куличенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, нарушители будут получать уведомления о штрафах в приложении "Дія", где сразу и смогут их оплатить.

"Мы планируем интеграцию, чтобы нарушители габаритно-весовых параметров, зафиксированных WIM, могли видеть постановления о допущенных нарушениях в "Дії". Непосредственно в приложении они смогут оплатить штрафы", - рассказал он "Интерфаксу".

Кулик-Куличенко также сообщил, что реализация инновации значительно ускорит процесс получения сообщений о штрафах нарушителями требований габаритно-весового режима, которые сейчас приходят через "Укрпочту". Кроме того, есть возможность проверить наличие постановлений о нарушении на странице "Укртрансбезопасности".

Ожидается, что эта инициатива будет реализована до конца 2024 года.

"Любая цифровая инициатива нуждается в финансировании, тем более такая глобальная интеграция. Для ее реализации нам нужно интегрироваться не только с "Дієй", но и с несколькими другими системами", - сказал он.

Отметим, что в Украине установлено и работает 50 WIM-комплексов в 20 областях, преимущественно на автодорогах, построенных в 2020-2021 годах.

"Уктрансбезопасность" установила годовой рекорд по выписанным штрафам

Ранее сообщалось, что "Укртрансбезопасность" зарегистрировала рекордные поступления в государственный бюджет в размере 637 миллионов гривен от штрафов и взысканий в 2023 году. Указанная сумма втрое превышает показатели 2022 года и составляет самый высокий результат за всю историю существования службы.

Сообщается, что значительную часть суммы составили взыскания и штрафы за нарушения. В частности, 378 миллионов гривен было собрано в ходе рейдовых проверок. Всего в 2023 году были наложены штрафы на сумму более 800 миллионов гривен.

Значительный вклад в общую сумму поступлений внесло введение автофиксации нарушений габаритно-весовых параметров с помощью системы Weight-in-Motion, что позволило собрать 228 миллионов гривен штрафов.

Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский отметил, что достигнутые результаты не только впечатляющи, но и вдвое превышают затраты на содержание службы, включая заработную плату ее работников.

Вместе с тем, в течение десяти месяцев 2023 года комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2 164 101 миллиона нарушений ПДД. С января по ноябрь были уплачены штрафы за 1 942 825 постановлений на сумму 399 807 873 гривен. В среднем ежедневно граждане Украины платили за нарушения более чем на 1,332 миллиона гривен.