"Уктрансбезопасность" выписала за год рекордную сумму штрафов

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") зарегистрировала рекордные поступления в государственный бюджет в размере 637 миллионов гривен от штрафов и взысканий в 2023 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Указанная сумма в три раза превышает показатели предыдущего года и составляет самый высокий результат за всю историю существования службы.

Сообщается, что значительная часть суммы составила взыскания и штрафы за нарушения, в частности, 378 миллионов гривен было собрано в ходе рейдовых проверок. Всего в прошлом году были наложены штрафы на сумму более 800 миллионов гривен.

Значительный вклад в общую сумму поступлений внесло введение автофиксации нарушений габаритно-весовых параметров с помощью системы Weight-in-Motion, что позволило собрать 228 миллионов гривен штрафов.

Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский отметил, что достигнутые результаты не только впечатляющие, но и вдвое превышают затраты на содержание службы, включая заработную плату ее работников.

"Это рекордные показатели за всю историю Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Мы видим сравнение с 2022 годом...", - сказал глава службы.

Отметим, что в 2022 году "Укртрансбезопасность" обеспечила поступление в бюджет 205,1 млн. грн.

Он также обратил внимание на рост количества выявленных нарушений в секторах грузового и пассажирского транспорта, что указывает на экономическое обновление страны и рост объемов перевозок.

В "Укртрансбезопасности" также сообщили, что повышению эффективности ее работы в 2023 году способствовало полученное в прошлом году право на установку блокаторов колес и сопровождение транспорта в пункты весового контроля. Нарушения габаритно-весовых параметров фиксируются с помощью WIM-комплексов – в 20 областях установлено 50 таких комплексов, в основном на дорогах, которые строились в 2020-2021 годах.

Добавим, что в течение десяти месяцев 2023 комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2 164 101 миллиона нарушений правил дорожного движения. С января по ноябрь были уплачены штрафы за 1 942 825 постановлений на сумму 399 807 873 гривен. В среднем ежедневно граждане Украины платили за нарушения более чем на 1,332 миллиона гривен.