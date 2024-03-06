"Уктрансбезпека" виписала за рік рекордну суму штрафів

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека"), зареєструвала рекордні надходження до державного бюджету у розмірі 637 мільйонів гривень від штрафів та стягнень у 2023 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вказана сума втричі перевищує показники попереднього року і становить найвищий результат за всю історію існування служби.

Повідомляється, що значну частину суми склали стягнення та штрафи за порушення, зокрема, 378 мільйонів гривень було зібрано в ході рейдових перевірок. Загалом минулого року було накладено штрафи на суму понад 800 мільйонів гривень.

Значний внесок у загальну суму надходжень зробило введення автофіксації порушень габаритно-вагових параметрів за допомогою системи Weight-in-Motion, що дозволило зібрати 228 мільйонів гривень штрафів.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський зазначив, що досягнуті результати не тільки вражаючі, але й вдвічі перевищують витрати на утримання служби, включаючи заробітну плату її працівників.

"Це рекордні показники за всю історію Державної служби України з безпеки на транспорті. Ми бачимо порівняння з 2022 роком...", - сказав голова служби.

Зазначимо, що 2022 року "Укртрансбезпека" забезпечила надходження до бюджету 205,1 млн грн.

Він також звернув увагу на зростання кількості виявлених порушень у секторах вантажного та пасажирського транспорту, що вказує на економічне відновлення країни та зростання обсягів перевезень.

В "Укртрансбезпека" також повідомили, що підвищенню ефективності її роботи у 2023 році сприяло отримане торік право на встановлення блокаторів коліс та супровід транспорту до пунктів вагового контролю. Порушення габаритно-вагових параметрів фіксуються за допомогою WIM-комплексів – у 20 областях встановлено 50 таких комплексів, в основному на автошляхах, що будувалися у 2020-2021 роках.

Додамо, що протягом десяти місяців 2023 року комплекси автоматичної фіксації зареєстрували 2 164 101 мільйони порушень правил дорожнього руху. З січня по листопад було сплачено штрафи за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 гривень. В середньому щодня громадяни України сплачували за порушення на понад 1,332 мільйона гривень.