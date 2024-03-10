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Категорія
Транспорт
Дата публікації

На Миколаївщині до кінця березня встановлять два нових WIM-комплекси, - "Укртрансбезпека"

На Миколаївщині до кінця березня встановлять два нових WIM-комплекси, - "Укртрансбезпека"
Фото: "Укртрансбезпека"

На дорогах України вже стоять 50 комплексів динамічного зважування в русі великовагового транспорту weight-in-motion (WIM), до кінця місяця ще дві таких рамки буде встановлено у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Євген Зборовський, передає "Укрінформ".

Він нагадав, що перші рамки зважування в русі були встановлені на дорогах України у 2021 році, і тоді було зафіксовано, що 21% вантажного транспорту рухається з порушеннями вагових або габаритних параметрів.

"Фактично кожен п’ятий автомобіль. Коли суб'єкти господарювання почали притягатися в автоматичному режимі до відповідальності, кількість порушників скоротилася до 4%», - сказав Зборовський.

У 2023 року за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, до державного бюджету надійшло 227,56 млн грн сплачених штрафів.

Наразі на автомобільних дорогах України встановлено 50 WIM-комплексів.

"Деякі комплекси в умовах воєнного стану були відключені, інші пошкоджені або було втрачено електроживлення. Зараз вони відновлюються. Крім того, на важливому південному напрямку, а саме у Миколаївській області, де йде великий трафік, в цьому місяці ми очікуємо ввімкнення двох нових рамок. Я впевнений, що це дозволить у цьому непростому регіоні зберегти дороги і відіб'є бажання у несумлінних перевізників порушувати правила", - зазначив голова "Укртрансбезпеки".

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" зареєструвала рекордні надходження до державного бюджету у розмірі 637 мільйонів гривень від штрафів та стягнень у 2023 році. Вказана сума втричі перевищує показники попереднього року і становить найвищий результат за всю історію існування служби.

Додамо, що "Укртрансбезпека" до кінця 2024 року інтегрує проєкт фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM-комплексами, у "Дію" – таким чином порушники отримуватимуть сповіщення про штрафи у застосунку "Дія", де відразу і зможуть їх сплатити.

Нагадаємо, у рамках процесу лібералізації перевезень великогабаритних та великовагових вантажів в Україні запроваджують європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

Тому в Україні з 23 травня 2022 року штрафують фури за перевантаження.

Автор:
Ольга Колесніченко