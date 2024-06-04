7 перевізників відключено від системи "Шлях" за порушення правил перетину кордону

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення тимчасово відключити від системи "Шлях" сімох перевізників за системне порушення правил перетину державного кордону військовозобов'язаними.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Вказано, що відключено шістьох ФОПів та одну юрособу.

Відключення від системи "Шлях" на три місяці застосовано до таких перевізників: ФОП Ключенко Геннадій, ФОП Лелюк Тарас, ФОП Полежаєв Віталій, ФОП Яровий Дмитро, ФОП Цірик Володимир, ФОП Бокоч Юрій та ТОВ "Фанки лайн".

За даними Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники в період воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. Особи, яким було організовано виїзд в якості водіїв, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, порушивши тим самим встановлені правила перетину кордону.

Укртрансбезпека наголошує, що наразі на розгляді Комісії перебувають десятки інших фактів зловживань із внесенням даних до системи "Шлях".

Зазначається, що до складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Відключення почали практикувати в 2022 році

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників було ухвалено лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

У травні комісія Укртрансбезпеки відключила від системи "Шлях" 12 перевізників на 3 місяці за сприяння виїзду військовозобов'язаних за межі України.

Вже 21 березня 2024 році, від системи "Шлях" було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

Джерело фото: ua.depositphotos.com